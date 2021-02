Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.804,50 EUR -0,30% (03.02.2021, 09:03)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.813,00 EUR +2,57% (02.02.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.380,00 USD +1,11% (02.02.2021)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (03.02.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Internetriese Amazon habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das abgelaufenen vierte Quartal 2020 vorgelegt. Dank des beispiellosen Bestellbooms im Corona-Jahr 2020 und vor allem des traditionell starken Weihnachtsgeschäfts habe der Konzern sehr starke Zahlen vorweisen und damit die Analystenschätzungen teilweise sehr weit hinter sich lassen können. Aber auch die Cloud-Sparte mit IT-Servicesund Speicherplatz im Internet habe maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und sich wieder einmal als attraktiver Gewinnbringer präsentiert.So habe sich der Umsatz in Q4 auf USD 125,6 Mrd. belaufen, was verglichen mit dem Vorjahreswert in Höhe von USD 87,44 Mrd. einen Zuwachs von 43,6% darstelle. Damit hätten auch die Analystenschätzungen von USD 119,7 klar übertroffen werden können. Beim Gewinn sehe die Steigerungsrate des Versandriesen noch spektakulärer aus: So habe sich der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um sagenhafte 117,8% auf aktuell USD 14,09 (Vorjahreszeitraum: USD 6,47) mehr als verdoppeln können. Die Analystenerwartungen hätten gerade einmal bei USD 7,34 je Anteilsschein gelegen. Auch im Gesamtjahr 2020 habe der Konzern - Corona sei Dank - deutlich punkten können: Insgesamt habe der erzielte Umsatz bei USD 386,1 Mrd. gelegen und der gesamt eingefahrene Gewinn habe sich auf USD 41,83 pro Aktie belaufen, was ebenfalls über den Markterwartungen in Höhe von USD 379,5 Mrd. sowie USD 35,17 je Aktie angesiedelt gewesen sei.Mindestens ebenso interessant wie die sehr gut ausgefallenen Quartals- und Gesamtjahreszahlen dürfte aber die Meldung sein, dass sich Jeff Bezos im dritten Quartal von der Konzernspitze zurückziehen wolle. Sein Nachfolger als CEO solle Andy Jassy werden, der aktuell Leiter des boomenden Cloudgeschäfts sei. Bezos wolle sich auf den Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden zurückziehen und sich laut eigenen Aussagenmehr Zeit für seine anderen Unternehmungen (SpaceX-Konkurrenten Blue Origin, die Zeitung "The Washington Post" etc.) nehmen.Die letzte Empfehlung lautete "kaufen", so Manuel Schleifer und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.02.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Amazon.com-Aktie: