1.678,8 EUR +0,78% (21.05.2019, 11:02)



1.677,8 EUR +1,05% (21.05.2019, 10:49)



1.858,97 USD (20.05.2019)



US0231351067



906866



AMZ



AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (21.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) weiterhin ein Kauf."Was den Buchhändlern passiert", habe Jeff Bezos einmal gesagt, "das ist nicht Amazon. Es ist die Zukunft." Mittlerweile hole die Zukunft mehr und mehr Unternehmen ein. Amazon tauche plötzlich in einem Business auf, dann wieder in einem anderen. Nun schlage der US-Konzern wieder zu. Es werde wieder einmal spannend.Amazon greife die nächste Branche an. Der E-Commerce-Gigant habe in Indien damit begonnen, Inlandsflüge anzubieten. Dabei arbeite Amazon mit dem indischen Online-Reisebüro Cleartrip zusammen. Das Angebot (28,50 Dollar pro Flug als Cashback-Offerte) lohne sich vor allem für Amazon-Prime-Mitglieder.Amazon schlage mit dem neuen Angebot gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen greife der Konzern die Buchungsportale an, die seit Jahren hohe Margen einfahren würden. Zum anderen mache Amazon seinen Prime-Dienst noch viel attraktiver. Prime-Mitglieder bekämen immer mehr Leistungen: Filme, Serien, Songs, Lieferung am Bestelltag und jetzt auch noch günstige Flüge.Prime-Kunden seien für Amazon von großer Bedeutung. Laut Schätzungen von Statista bestelle ein Prime-Kunde in den USA im Schnitt Waren für 1.400 Dollar. Gewöhnliche Kunden würden nur für 600 Dollar ordern.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link