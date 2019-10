Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (04.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Selfmade-Milliardär und Dallas-Mavericks-Besitzer Mark Cuban brauche nicht viele Aktien, um glücklich zu sein. Vor allem brauche er Amazon. "Die Aktie ist meine größte Position", so Cuban im Interview mit "Fox Business Network". Der 61-Jährige habe nun endlich verraten, wie hoch sein Anteil an dem E-Commerce-Giganten sei."Ich zähle zu den größeren Investoren bei Amazon", so Cuban. "Ich halte aktuell Amazon-Aktien im Wert von knapp einer Milliarde Dollar." Cuban habe damit ein Viertel seines Vermögens in Amazon investiert.Dass Cuban viel von Amazon halte, sei seit Monaten bekannt gewesen. Der Markt habe nur gerätselt, wie hoch der Anteil sei.Im Mai habe Cuban im Interview mit "CNBC" verraten, Amazon und Netflix seien seine größten Positionen. 2018 habe er gesagt, er habe zudem vier Dividendenaktien im Depot, bei zwei Unternehmen sei er short.Zuletzt sei Cuban als Präsidentschaftskandidat für die Wahl 2020 gehandelt worden. "Daraus wird nichts, meine Familie hat dagegen gestimmt."Amazon hoch zu gewichten sei eine ausgesprochen kluge Entscheidung. Wer bei dem langjährigen Top-Performer kaum oder gar nicht investiert ist, muss sich nicht ärgern: Die aktuelle Marktschwäche, unter der auch Amazon leidet, bedeutet eine erstklassige Einstiegschance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". An der Top-Investmentstory des E-Commerce- und Cloud-Spezialisten habe sich nämlich nichts geändert. Das Kursziel mit Sicht von zwölf Monaten laute 2.100 Euro, Stopp: 1.400 Euro. (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link