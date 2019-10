Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (07.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon und Walmart würden sich derzeit einen Kampf der Giganten liefern - nicht nur im heimischen US-Markt, sondern auch in Indien. Beide Unternehmen würden von Rekordumsätzen für ihre sechstägigen Verkaufsfestivals im zweitgrößten Land der Welt berichten. Derweil komme die Amazon-Aktie immer noch nicht in Tritt."Das war bislang unser größter Erfolg in Indien", so Amit Agarwal, Amazons Indien-Chef. "Wir haben über 65.000 Verkäufer aus 500 Städten gezählt."Millionen von Indern würden mittlerweile die Vorteile des E-Commerce nutzen, da sich die technischen Voraussetzungen deutlich gebessert hätten. Unter anderem seien Smartphones merklich günstiger geworden in Indien.Amazon setze große Stücke auf das Land. Im August habe der Tech-Konzern einen Riesencampus in der Stadt Hyderabad eröffnet. Der Komplex sei 9,5 Hektar groß und biete Büroräume für rund 15.000 Mitarbeiter. Mehrere hundert Millionen Dollar habe Amazon dafür investiert.Obwohl Amazon in den vergangenen Wochen eine positive Meldung nach der anderen geliefert habe, komme die Aktie des Tech-Konzerns nicht in die Gänge. Unverständlich, würden 53 von 55 Analysten finden, die den Wert covern würden. Für sie sei Amazon ein Kauf. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege bei 2.270 Dollar, was einem Potenzial von 31 Prozent entspreche.Auch Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt klar bullish für Amazon. Die Investmentstory sei noch längst nicht ausgereizt, wie die Entwicklung in Indien zeige. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link