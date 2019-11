Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Bei Walt Disney seien die Vorbereitungen für die sehnsüchtig erwartete App Disney+ in den letzten Zügen. Der Streaming-Service starte am 12. November und solle Platzhirsch Netflix mächtig Konkurrenz machen. Nun bekomme Walt Disney für Disney+ einen weiteren Partner: Amazon.com. Dabei sei der E-Commerce-Gigant selbst Konkurrent.Wie Walt Disney-Chef Bob Iger am Donnerstag bekannt gegeben habe, werde Disney+ auch über Amazons Fire TV verbreitet. Laut "Wall Street Journal" seien die Verhandlungen zwischen Walt Disney und Amazon.com keineswegs reibungslos abgelaufen. Der E-Commerce-Konzern solle von Walt Disney beträchtlichen Raum für Werbung eingefordert haben. Am Ende sei es doch zur Einigung gekommen - ganz knapp vor Start der App. Der Zwist sei verständlich, schließlich würden Amazon.com mit seinem Prime-Dienst und Disney+ Konkurrenten - zunächst in den USA, ab 31. März 2020 auch in Deutschland.Wegen Disney+ müsse sich vielmehr Netflix als Amazon.com Sorgen machen. Anders als der E-Commerce- und Cloud-Gigant habe Netflix nämlich nur ein Standbein und das könnte bedenklich wackeln. Für Amazon.com bleibe er klar bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.613,40 EUR -0,32% (08.11.2019, 16:24)