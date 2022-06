Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Chef von Amazons Verbrauchergeschäft, Dave Clark, verlasse am 1. Juli das Unternehmen. Der E-Commerce-Gigant habe noch keinen Nachfolger benannt, wolle aber in den kommenden Wochen ein Update liefern. Trotz des üblichen Lobes von CEO Andy Jassy komme der Rücktritt überraschend und werfe Fragen auf.Als CEO von Amazons weltweitem Verbrauchergeschäft beaufsichtige Clark eine Reihe von Schlüsselbereichen, darunter die First-Party-Shops, die physischen Geschäfte, den Marktplatz für Drittanbieter und das Prime-Geschäft, die zusammen mehr als 75 Prozent des Amazon-Umsatzes beisteuern würden.Clark sei zudem Mitglied von Jassys sogenanntem S-Team, einer Gruppe der wichtigsten leitenden Angestellten aus den unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Clark sei dabei erst seit 2020 mit seinem aktuellen Job betraut gewesen.Via Twitter habe Clark mitgeteilt, dass er das Gefühl habe, es sei der richtige Zeitpunkt, Amazon zu verlassen. "So sehr ich diese Reise auch geliebt habe, ist es für mich an der Zeit, mich zu verabschieden und eine neue Reise anzutreten", habe der Amazon-Manager geschrieben.Die Personalie weise eine gewisse Brisanz auf, denn es sei Amazons Verbrauchergeschäft gewesen, das zuletzt geschwächelt habe. Hier hätten im ersten Quartal die steigenden Lieferkosten auf die Gewinnentwicklung gedrückt und das Wachstum im E-Commerce-Geschäft habe sich mit einem starken Corona-Vorjahr messen müssen. Gleichzeitig stehe der Konzern wegen seiner Arbeitsbedingungen unter politischem Druck.Jassy habe immerhin auf der Hauptversammlung bekräftigt, dass man sich auch künftig auf eine Verbesserung des Verbrauchergeschäfts konzentriere. Er habe den Aktionären versichert, dass Amazon hart gearbeitet habe, um Kosten zu senken und die Profitabilität des Einzelhandelsgeschäfts zu erhöhen.Die Aktie von Amazon habe sich in den vergangenen Tagen etwas erholen können. Der Rücktritt von Clark und der schwächelnde Gesamtmarkt würden den kräftigen Wochengewinn zum Ende der Handelswoche jedoch schmälern.Die Amazon.com-Aktie verliert zuletzt 2,3 Prozent und hat damit in den vergangenen fünf Handelstagen 8 Prozent zugelegt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2022)