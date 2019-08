Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.648,00 EUR +0,26% (22.08.2019, 09:11)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.644,20EUR +0,49% (21.08.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.823,54 USD +1,23% (22.08.2019, 01:37)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (22.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Bearishe Vorzeichen bleiben erhalten - ChartanalyseNoch Anfang Juli sah es bei den Aktien von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) danach aus, als könnte die Käuferseite die steile Aufholjagd seit Jahresbeginn mit einem Ausbruch über das nahe Rekordhoch bei 2.050,50 USD krönen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuvor habe der Wert eine weitere dynamische Kaufwelle an der 1.778,34-USD-Marke gestartet und das Zwischenhoch bei 1.964,00 USD überwunden. Doch mit dem Rückfall unter diese Marke sei die Kauflaune verflogen und die Aktien seien in einer starken Verkaufswelle unter die wichtige Haltemarke bei 1.850,00 USD eingebrochen. Damit sei zugleich die federführende Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen unterschritten und ein weiteres bearishes Signal generiert worden. Seit einem Verlaufstief bei 1.748,78 USD habe sich der Wert zwar in den letzten Tagen erholen können, die bearishen Vorzeichen würden jedoch erhalten bleiben.Unterhalb von 1.850,00 USD sei der Aufwärtstrend der Aktien von Amazon.com vorerst gestoppt. Eine weitere Schwächephase könnte in Kürze beginnen.Die Short-Szenarien: Werde die Unterstützung bei 1.748,78 USD in den nächsten Tagen unterschritten, könnte sich eine zweite kämeübergeordnete Abwärtsbewegung anschließen, die den Wert zunächst bis 1.672,00 USD einbrechen lassen dürfte. An dieser Stelle könnte der ursprüngliche Aufwärtstrend reaktiviert werden. Setze der Wert jedoch auch unter die Marke zurück, es zu Verlusten bis 1.590,87 und 1.550,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: