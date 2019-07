Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.749,8 EUR -1,48% (18.07.2019, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.780,6 EUR (17.07.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.992,03 USD (17.07.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (18.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Auf zu neuen Ufern - ChartanalyseZum Jahreswechsel startete bei den Aktien von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) eine massive Erholung, die den Wert von einem Ausverkaufstief bei 1.307,00 USD über die Widerstände bei 1.590,87 und 1.778,34 USD antrieb, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den folgenden Monaten habe sich die Rally mit unverminderter Dynamik fortgesetzt, habe die Hürde bei 1.920,00 USD überwunden und ein neues Jahreshoch bei 1.964,00 USD erreicht. Ausgehend von dieser Marke habe im Mai eine Korrektur eingesetzt, die zwar unter die Unterstützungen bei 1.850,00 und 1.778,34 USD zurückgeführt habe, jedoch noch vor der Haltemarke bei 1.590,87 USD gestoppt worden sei. Seit Anfang Juni hätten die Bullen wieder das Heft des Handelns in der Hand gehabt und den Wert zuletzt in einer steilen Kaufwelle über die 1.850,00 USD-Marke und das Jahreshoch an den Bereich der Rekordmarke vom September 2018 bei 2.050,50 USD angetrieben.Ausblick: In Kürze könnten die Aktien von Amazon auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Ob dies zum Auftakt für eine weitere mittelfristige Hausse reiche, bleibe fraglich.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 1.964,00 USD sei der Aufwärtstrend der letzten Wochen uneingeschränkt intakt und ein Anstieg über 2.050,50 USD jederzeit zu erwarten. Oberhalb der Marke lägen im Bereich von 2.100,00 USD jedoch kurzfristige Kursziele, an denen eine Korrektur einsetzen könnte. Oberhalb der Marke wäre dagegen eine Ausweitung der Hausse bis 2.180,00 USD und mittelfristig sogar bis 2.240,00 und 2.280,00 USD möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: