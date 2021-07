Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.806,50 EUR -7,30% (30.07.2021, 21:51)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.818 EUR -7,21% (30.07.2021, 17:37)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.330,88 USD -7,47% (30.07.2021, 21:36)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den enttäuschenden Quartalszahlen stehe die Amazon-Aktie am Freitag massiv unter Druck. Der Titel verliere 7,2 Prozent und sei auf dem Weg, den größten Tagesverlust seit dem 12. März 2020 hinnehmen zu müssen. Damals sei Amazon 7,9 Prozent gefallen. Die Analysten würden noch Potenzial sehen, allerdings nicht mehr so viel.Ein langsameres Wachstum und höhere Investitionen kämen im zweiten Halbjahr auf den Internethändler zu, befürchte Analyst Douglas Anmuth von der US-Bank J.P. Morgan. Amazon habe sich aber das Recht verdient, in künftiges Wachstum zu investieren.Er habe sein Kursziel von 4.600 auf 4.100 Dollar gesenkt. Die Aktien stünden aber weiter auf der Empfehlungsliste von J.P. Morgan.Die Credit Suisse habe das Kursziel von 4.850 auf 4.700 Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "outperform" belassen. Amazon baue die One-Day-Delivery aus, so Analyst Stephen Ju mit Blick auf die Investitionen des US-Konzerns.Die DZ BANK habe den fairen Wert für die Amazon-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 4.200 auf 4.000 Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "kaufen" belassen. "Mit fortschreitender Lockerung der Corona-Maßnahmen fallen die Wachstumsraten im Onlinehandel", meine Analyst Ingo Wermann.Amazon habe im zweiten Quartal den Nettogewinn im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar gesteigert. Die Erlöse seien um 27 Prozent auf 113,1 Milliarden Dollar gewachsen. Das habe den Markt ebenso wenig überzeugt wie die Prognose für das dritte Quartal. Der Konzern habe Erlöse bis zu 112 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, was einer deutlichen Abschwächung des Wachstums auf maximal 16 Prozent entspreche.Amazons Zahlen und die Prognose seien mau, keine Frage. Trotzdem bleibe die Investmentstory top. Denn: Amazon investiere auch unter dem neuen CEO Andy Jassy weiter stark, etwa in schnelle Lieferungen, die E-Commerce noch viel attraktiver machen würden. Ebenfalls positiv: Bei Cloud bleibe der Konzern eine Macht, die 37 Prozent Umsatzwachstum in Q2 seien bärenstark gewesen. Ergo: Die Amazon.com-Aktie bleibt für den AKTIONÄR ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link