Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erwartungen seien hoch gewesen, aber Amazon habe einmal mehr überragend geliefert: Der E-Commerce- und Cloud-Gigant habe den Umsatz und Gewinn im vierten Quartal stark gesteigert und damit die Analysten-Schätzungen zum Abschied von Jeff Bezos deutlich übertroffen. Apropos Abschied: Der Unternehmensgründer übergebe das Zepter an den Leiter des boomenden Cloud-Geschäfts, Andy Jassy, der neuer Amazon-Chef werde. Die Aktie könne nachbörslich mehr als 1,5 Prozent zulegen.Bezos dürfte als geschäftsführender Vorsitzender des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrats allerdings auch nach seinem Rücktritt weiterhin großen Einfluss beim Konzern ausüben. Der 57-jährige Top-Manager habe Amazon 1994 gegründet und das Unternehmen vom Online-Buchladen zum Billionen-Konzern aufgebaut. Mit einem geschätzten Vermögen von 188 Milliarden Dollar (155,4 Mrd. Euro) sei Bezos derzeit dem "Bloomberg Billionaires Index" zufolge der zweitreichste Mensch der Welt.In den drei Monaten bis Ende Dezember habe Amazon beim Umsatz dank des Bestell-Booms in der Corona-Krise und eines starken Weihnachtsgeschäfts erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar geknackt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hätten die Erlöse um 44 Prozent auf 125,6 Milliarden Dollar zugelegt. Von Bloomberg befragte Analysten hätten "lediglich" mit 120 Milliarden Dollar gerechnet. Den Nettogewinn habe Amazon auf 7,2 Milliarden Dollar deutlich mehr als verdoppeln können. Im Geschäftsjahr 2020 habe der Konzern 21,3 Milliarden Dollar verdient, was einem Anstieg um 84 Prozent und einer neuen Bestmarke entspreche.Auch der Ausblick des Tech-Giganten überzeuge: So rechne Amazon im ersten Quartal 2021 mit Erlösen zwischen 100 und 106 Milliarden Dollar. Die Prognosen hätten nur Umsätze von rund 96 Milliarden Dollar vorgesehen.Die Amazon.com-Aktie ist ein absolutes Basis-Investment im Tech-Sektor, so Carsten Kaletta. "Der Aktionär" bleibt bullish. (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link