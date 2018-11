Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (08.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sind weitere Dips bei der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) Kaufchancen.Der Markt habe sich erholt - und zwar deutlich. Besonders stark zugelegt habe die Amazon-Aktie. Werde jetzt alles gut? Oder kippe die Stimmung noch mal?Die Bullen seien zurück: Nachdem die Midterm-Wahlen vorbei seien, hätten viele Investoren die Korrekturen an den Märkten zum Einstieg genutzt. So habe der Titel um 6,7% auf 1.755,49 USD zugelegt. Die 200-Tage-Linie habe er geknackt und damit ein starkes Kaufsignal geliefert. Eigentlich.In den letzten Wochen hätten nämlich starke Kursgewinne in der Regel zu Gewinnmitnahmen geführt. Weiterhin seien die Märkte nervös: Der Volatitätsindex VIX habe letztlich zwar deutlich nachgegeben, stehe jedoch immer noch bei einem recht hohen Wert von 16,36%.Für "Alles rein"-Rufe dürfte es damit noch zu früh sein. Es sei gut möglich, dass Amazon noch einmal die 200-Tage-Linie teste und dass Investoren günstiger als jetzt einsteigen könnten.Der E-Commerce werde voraussichtlich um 16,6% wachsen, während die Umsätze im stationären Handel wohl um 4,4% zulegen würden. Der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz bei den Weihnachtsausgaben steige 2018 auf 124 Mrd. USD oder 12,4%."Der Aktionär" habe die Aktie in Ausgabe 45/2018 erneut zum Kauf empfohlen. Seitdem liege sie bereits 12% im Plus.Weitere Dips sind Kaufchancen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Amazon.com-Aktienanalyse. Das Kursziel laute 1.750 Euro. (Analyse vom 08.11.2018)