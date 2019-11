Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Kaum eine Aktie sei bei den Wall Street-Experten derart beliebt wie Amazon. 53 der 55 von Bloomberg erfassten Analysten würden den Titel des E-Commerce- und Cloud-Spezialisten zum Kauf empfehlen. Nur zwei würden "Halten" sagen. Das durchschnittliche Kursziel laute exakt 2.194,83 Dollar, was einem Potenzial von 22 Prozent entspreche.Einer der 53 Amazon-Bullen sei Eric Sheridan. Der UBS-Analyst habe die Einstufung am Mittwoch auf "kaufen" mit einem Kursziel von 2.100 Dollar belassen. Auch wenn bereits mehr als 50 Prozent der US-Haushalte Prime-Kunde sei, sehe er weiterhin Möglichkeiten eines Ausbaus dieses Anteils, etwa über das Angebot der Lieferung innerhalb eines Tages, so Sheridan in seiner Studie. Gleichzeitig könne Amazon die Profitabilität verbessern.Die Anleger würden sich vom Optimismus der Analysten allerdings nicht anstecken lassen. Seit Wochen hänge Amazon im Seitwärtstrend fest. Ein nachhaltiger Sprung über die 200-Tage-Linie habe sich ein paar Mal angedeutet, stehe aber immer noch aus.Zwar habe Amazon seit Jahresanfang 19,7 Prozent zugelegt, doch damit könne die Aktie mit den anderen Big Techs nicht mithalten. Alphabet sei 24 Prozent im Plus, Microsoft 42 Prozent, Facebook 47 Prozent und Apple sogar 63 Prozent.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt klar bullish - die aktuelle Kursschwäche ist eine Kaufchance. Das Kursziel laute 2.100 Euro, Stopp: 1.400 Euro. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link