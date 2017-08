Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

945,26 USD -0,75% (25.08.2017, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (28.08.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie vor einem größeren Verkaufssignal? ChartanalyseBereits seit Jahren befindet sich Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, der sich im Laufe der Jahre sogar noch beschleunigt hat und die Kursnotierungen des Online-Händlers bis auf ein Niveau von 1.083,31 US-Dollar aufwärts gedrückt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei schon lange mit einem Kursanstieg an die runde Kursmarke von 1.000,- US Dollar gerechnet worden, eine anschließende Konsolidierung in diesem Bereich aber noch belächelt worden. Seit Ende Juli herrsche in dem Wertpapier jedoch größere Abgabebereitschaft und habe die Notierungen zunächst an die Horizontalunterstützung von 950,00 US-Dollar abwärts gedrückt. Hierbei sei allerdings auch ein kurzfristiger Aufwärtstrend zu Bruch gegangen, der nun für weitere Verluste sorgen könnte und hierdurch kurzfristig weitere Abgaben seitens der Händler erwartet würden. Aus charttechnischer Sicht dürfe die Amazon.com-Aktie nämlich noch ein Stück weit weiter korrigieren, ehe Käufer wieder das Handelsgeschehen übernehmen und für steigende Kurse sorgen würden.Noch befindet sich die Aktie von Amazon.com im Unterstützungsbereich von 950,00 US-Dollar - aber erst ein signifikanter Rückzug des Wertpapiers darunter dürfte zunächst einmal Kurspotenzial auf glatt 900,- US-Dollar freisetzen, darunter auf die Horizontalunterstützung um 847,21 US-Dollar und eignet sich gut als kurzfristiges Short-Gelegenheit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.08.2017)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:790,95 EUR -1,06% (28.08.2017, 11:44)Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:789,50 EUR -0,39% (28.08.2017, 12:08)