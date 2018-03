Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (27.03.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) zu halten.Im vierten Quartal habe sich der Tablet-Absatz gegenüber Vorjahr um 7,9% verringert. Im Gesamtjahr habe der Absatz insgesamt um 6,5% abgenommen, nach den Rückgängen im zweistelligen Prozentbereich in 2015 (-10,0%) und 2016 (-15,6%). Sowohl in Q4 als auch im Gesamtjahr habe Samsung (Q4: -13,0%, 12M: -6,4%) weiter Marktanteile verloren. Von den Top 5-Herstellern hätten Apple (Q4: +0,6%, 12M: +3,0%), Amazon (Q4: +50,3%, 12M: +38,0%) und Huawei (Q4: +11,9%, 12M: +28,0%) zulegen können.Nach einem leichten Wachstum von 0,7% in Q4 sei der globale PC-Absatz gemäß IDC im Gesamtjahr 2017 relativ stabil geblieben (-0,2%). Hauptsächlich habe ein laufender Erneuerungszyklus bei Geschäfts-PCs gestützt. Der Privatanwenderbereich habe lediglich in Nischen zulegen können, sei insgesamt durch einen Preisanstieg diverser Komponenten gebremst worden.Der globale Server-Absatz habe in Q4 an das erfreuliche Q3 angeknüpft und um 10,8% zugelegt. Stetige Nachfrage durch die großen Cloud-Betreiber ("Hyperscaler": Amazon, Google, Facebook und Microsoft) sei von Plattform-Aktualisierungen (z.B. IBM z14) verstärkt worden, die in den kommenden Quartalen wieder abflachen würden.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Amazon.com-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei USD 1.500 gesehen. (Analyse vom 27.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link