Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.475,51 EUR -0,59% (11.07.2018, 12:10)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.743,07 (10.07.2018)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (11.07.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Das Wertpapier habe in den letzten Wochen seine positive Tendenz fortgesetzt (drei Monate: +22%) und dabei Mitte Juni (21.06.) ein neues Allzeithoch bei 1.763 USD erreicht. Dabei habe es von der vor allem ergebnisseitig überzeugenden Entwicklung in Q1/2018 profitiert. Für Q2 erwarte Amazon auf Konzernebene einen Umsatzanstieg von 34% bis 42% y/y auf 51,0 bis 54,0 (Vj.: 37,96) Mrd. USD sowie ein operatives Ergebnis zwischen 1,1 und 1,9 (Vj.: 0,6) Mrd. USD. Ferner habe das Unternehmen Ende Juni (28.06.) die Übernahme der US-Versandapotheke PillPack bekannt gegeben. Damit steige Amazon jetzt stärker in den US-Gesundheitsmarkt ein, was er aus strategischer Sicht für sinnvoll erachte.Neben der Marktführerschaft im Online-Handel und dem verstärkten Engagement im Gesundheitsmarkt spreche für die Aktie der Ausbau des Wachstums- und margenstarken Cloud-Geschäfts. Ferner sollte Amazon bei dem Trend hin zum Online- und mobilem Bestellen sowie der Digitalisierung nach wie vor von seiner hohen Innovationskraft profitieren.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die Amazon.com-Aktie. Das Kursziel sei von 18,50 auf 20,50 USD erhöht worden. (Analyse vom 11.07.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.474,89 EUR -0,80% (11.07.2018, 11:47)