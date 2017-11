Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern.



Fulda (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Beeindruckend beim weltgrößten Online-Händler Amazon.com sei das anhaltend hohe Wachstumstempo, das einmal mehr das Gros der Analysten im Ausmaß überrascht habe. So habe Amazon für das abgelaufene dritte Quartal einen Umsatzsprung um sage und schreibe 34% auf 43,74 Mrd. US-Dollar gemeldet. Der Nettogewinn sei leicht auf 256 Mio. US-Dollar bzw. 0,52 US-Dollar je Aktie geklettert. Der operative Gewinn habe um 40% auf 347 Mio. US-Dollar angezogen. Analysten hätten im Vorfeld durchschnittlich lediglich mit einem Umsatz von 42,14 Mrd. US-Dollar und einem Nettogewinn je Aktie von 0,03 US-Dollar gerechnet. Erneut extrem stark sei das Cloudgeschäft rund um die Tochter AWS gelaufen. Hier habe der Umsatz um 42% auf 4,58 Mrd. US-Dollar zugelegt, der Gewinn habe einen Sprung auf 1,17 Mrd. US-Dollar gemacht.Last but not least habe auch der Ausblick überzeugt. Für das vierte Quartal habe Amazon die Erwartung für den Umsatz auf 56 bis 60,5 Mrd. US-Dollar angehoben, Analysten seien bislang durchschnittlich von rund 59 Mrd. US-Dollar ausgegangen. Die Amazon-Aktie habe einen Freudensprung gemacht!Chartcheck: Die Aktie von Amazon.com (aktuell 1.129 US-Dollar) habe dank des erstklassigen Quartalsberichts ein neues Allzeithoch erreicht. Damit könne die Rally aus technischer Sicht weitergehen. Der langfristige Trend bleibt ohnehin ungebrochen, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe November 2017)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:964,95 Euro -0,65% (09.11.2017, 17:35)