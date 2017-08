Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

789,50 EUR -0,39% (28.08.2017, 12:08)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

945,26 USD -0,75% (25.08.2017, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (28.08.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Für Amazon.com sei China eine Verlockung. Alleine 2017 würden schätzungsweise 970 Milliarden Dollar im chinesischen Online-Handel umgesetzt. Zum Vergleich: In den USA dürften es gerade einmal 322 Milliarden Dollar sein. Ein riesiger und aussichtsreicher Markt. Doch drei Gründe würden dagegen sprechen, dass der E-Commerce Gigant in China Fußfassen werde.Erstens sei es schwierig Prime in China zu implementieren. Zweitens würden Chinesen zum Online-Shopping ihr Mobiltelefon nutzen. Drittens sei das größte Verkaufsargument einer westlichen Shopping-Plattform - das Angebot authentischer, westlicher Marken - von der chinesischen Konkurrenz aufgeweicht worden.Ähnlich schlecht wie das China-Geschäft laufe es für die Amazon.com-Aktie. Seit der Präsentation der schwachen Q2-Zahlen habe der Titel einen Kursverlust von über zwölf Prozent verzeichnet. Nach den Zahlen habe DER AKTIONÄR geraten, einen Teil der Gewinne zu realisieren. Langfristig sei die scheinbar endlose Wachstumsstory von Amazon.com aber intakt.Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:790,95 EUR -1,06% (28.08.2017, 11:44)