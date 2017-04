Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

843,61 Euro -0,03% (07.04.2017, 12:51)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 898,28 -1,21% (06.04.2017, 22:14)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (07.04.2017/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Am heutigen Weltgesundheitstag (7. April 2017) haben die Beschäftigen an den Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN)-Standorten Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld und Koblenz seit der Nacht bzw. dem frühen Morgen erneut die Arbeit niedergelegt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:Die Streiks für einen Tarifvertrag dauern vorläufig bis zum Ende der Spätschicht an. Amazon verweigert seinen Beschäftigten bisher grundsätzlich einen Tarifvertrag."Der Arbeitsalltag bei Amazon ist geprägt von hohem Druck, Hetze und Kontrollen, überdurchschnittlich hohe Krankenraten sind die Folge. Doch statt mehr für die Gesundheit der Beschäftigten zu tun, führt Amazon Gesundheitsprämien ein, die Kranke unter Druck setzen und das Misstrauen der Beschäftigten untereinander fördern. Tarifverträge sind dafür da, existenzsichernde Löhne, gute und damit auch gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen verbindlich zu garantieren. Leider müssen die Beschäftigten immer wieder dafür in den Arbeitskampf treten, da Amazon sich verbindlichen tariflichen Regelungen verweigert", sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.Den Weltgesundheitstag nimmt ver.di zum Anlass, heute erneut gute Arbeitsbedingungen zu thematisieren.XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:845,00 Euro -0,30% (07.04.2017, 12:20)