Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.259,00 EUR -0,15% (20.04.2018, 10:48)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.556,91 USD +1,90% (19.04.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (20.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse der BNP Paribas:Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe den Wert am 13. März 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 1.617,54 USD geführt. Nach diesem Hoch habe er relativ ausführlich konsolidiert und sei bis 4. April 2018 auf ein Tief bei 1.352,88 USD gefallen. Seit diesem Tief ziehe die Aktie wieder deutlich an. Am Mittwoch sei bereits der Ausbruch über den Abwärtstrend seit 13. März gelungen. Gestern habe Amazon.com weiter zugelegt.AusblickIm ganz kurzfristigen Bereich könne es zu einem Rücksetzer auf den gebrochenen Abwärtstrend kommen, was zu Abgaben in Richtung 1.508 USD führen könnte. Von dort aus sollte Amazon.com allerdings das Allzeithoch attackieren und im Falle eines Ausbruchs darüber wäre sogar Platz für eine weitere Rally in Richtung 2.000 USD. Sollte es allerdings zu einem Rückfall in den gebrochenen Trend kommen, müsste mit Abgaben in Richtung 1.352,88 USD gerechnet werden. (Analyse vom 20.04.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.257,32 EUR +0,06% (20.04.2018, 10:37)