Kursziel

Amazon-Aktie

(USD) Rating

Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.900,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 24.07.2018 1.840,00 Buy Merill Lynch Justin Post 24.07.2018 1.840,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 23.07.2018 2.100,00 Outperform Telsey Advisory Group Joseph Feldman 23.07.2018 2.200,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 20.07.2018 1.900,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 19.07.2018 2.075,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 18.07.2018 2.100,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 16.07.2018 2.000,00 Outperform Credit Suisse - 16.07.2018 1.850,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 13.07.2018 2.000,00 Buy Canaccord Genuity Michael Graham 13.07.2018 1.950,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 13.07.2018 1.700,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 13.07.2018 2.050,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 11.07.2018 1.900,00 Buy Loop Capital Anthony Chukumba 27.06.2018 2.100,00 Outperform Macquarie Research Benjamin Schachter 22.06.2018 1.840,00 Market Outperform JMP Securities - 21.06.2018 2.020,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 21.06.2018 2.100,00 Buy D.A.Davidson & Co. Tom Forte 14.06.2018 1.900,00 Hold Morningstar R.J. Hottovy 13.06.2018 2.000,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 04.06.2018 1.750,00 Outperform Oppenheimer & Co. - 01.06.2018 1.900,00 Buy Citigroup Mark May 22.05.2018 1.800,00 Buy Cascend Securities - 04.05.2018 1.875,00 Outperform Wells Fargo & Co - 04.05.2018 1.900,00 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 30.04.2018 2.000,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heath Terry 30.04.2018 2.000,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 30.04.2018 1.999,00 Buy Aegis Capital - 27.04.2018 1.800,00 Buy Canaccord Adams - 27.04.2018 2.200,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 27.04.2018

Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.568,97 EUR +0,38% (25.07.2018, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.570,00 EUR +0,34% (25.07.2018, 09:19)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.829,24 USD +1,51% (24.07.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (25.07.2018/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.200,00 USD oder 1.700,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 26. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Deutschen Bank. Analyst Lloyd Walmsley erhöht in einer Aktienanalyse vom 20. Juli das Kursziel für den Titel von 1.800,00 auf 2.200,00 USD und bestätigt das "buy"-Rating. Die Aktien von Amazon.com Inc. seien im Vergleich der Large Caps im Internetsektor weiterhin die Top-Empfehlung. Sorgen wegen höherer kurzfristiger Investitionen, Regulierungsmaßnahmen vonseiten der Behörden und der Möglichkeit höherer Kosten für die Inanspruchnahme der US-Post würden bei weitem durch den großen und sich ausweitenden adressierbaren Markt überwogen. Das Prime-Momentum und ein stärkeres Werbegeschäft seien zusätzliche Treiber.Die amerikanische Investmentbank Oppenheimer hat die Einstufung für die Aktien des Online-Händlers Amazon auf "outperform" mit einem Kursziel von 1.750 US-Dollar belassen. Dies gehe aus einer am 1. Juni vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Papiere dürften sich gemäß der Einstufung in den nächsten zwölf bis 18 Monaten besser als der S&P 500-Index entwickeln.Laut Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", liegt Amazon.com beim Börsenwert nur noch knapp hinter Apple. Maydorn glaube, dass der Online-Händler als erster die 1-Bio.USD knacken werde. Die Geschäfte des US-Konzerns würden sehr gut laufen, das einzige Problem sei die hohe Bewertung der Aktie (KGV von ca. 90). Er rechne allerdings mit der Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär".Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: