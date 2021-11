XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.917,00 EUR +0,76% (01.11.2021, 13:53)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.372,43 USD -2,15% (29.10.2021, 22:15)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (01.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der US-Konzern habe mit den Zahlen zum dritten Quartal und mit dem Ausblick für Enttäuschung am Markt gesorgt. Das Kerngeschäft E-Commerce werde durch hohe Kosten belastet. Wenn es ganz schlecht laufe, verdiene Amazon.com operativ in Q4 keinen Dollar. Was dabei jedoch untergangen sei, sei die wieder einmal starke Entwicklung dieser Sparte gewesen.AWS (Cloud-Marktanteil: 32%!) bleibe Amazons Umsatz- und Gewinnmaschine. Und AWS sei nach wie vor die Sparte, auf die sich der Konzern und die Börse nach wie vor verlassen könnten. Im dritten Quartal habe sie 16,1 Mrd. USD erlöst, was ein Plus im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 39% bedeutet habe. Der Anteil von AWS am kompletten Konzernumsatz habe sich auf 15% belaufen. AWS habe die Prognosen der Analysten übertroffen, die im Schnitt mit Erlösen von 15,5 Mrd. USD gerechnet hätten. Der operative Gewinn von AWS sei um 40% auf 4,9 Mrd. USd geklettert.AWS werde 2022 voraussichtlich die 70-Mrd.-Marke beim Umsatz knacken. Bei einem KUV von 10 als Maßstab wäre die Sparte als selbstständiges Unternehmen auf einen Schlag eine der zehn wertvollsten Gesellschaften der Welt. 700 Mrd. USD würden 40% des gesamten Amazon.com-Konzerns bedeuten. Ergo: Bei aller Enttäuschung über die Q3-Zahlen und den faden Ausblick auf Q4 sei AWS immer noch der Turm in der Schlacht und offenbar weit davon entfernt, im Cloud-Rennen zurückzufallen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.914,50 EUR -0,07% (01.11.2021, 14:12)