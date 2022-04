Kursziel

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4.100,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 22.04.2022 3.950,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 21.04.2022 4.400,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 20.04.2022 4.000,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 20.04.2022 4.550,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 20.04.2022 4.100,00 Neutral Citigroup Jason Bazinet 19.04.2022 3.000,00 Neutral Rosenblatt Securities Barton Crockett 19.04.2022 4.000,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 04.04.2022 2.800,00 Underperform Exane BNP Paribas Stefan Slowinski 29.03.2022 4.100,00 Buy Deutsche Bank Lee Horowitz 10.03.2022 4.200,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 10.03.2022 4.250,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 10.03.2022 4.200,00 Overweight Wolfe Research Deepak Mathivanan 10.03.2022 4.655,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 18.02.2022 4.400,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 04.02.2022 4.299,00 Buy Canaccord Genuity Michael Graham 04.02.2022 4.200,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 04.02.2022 4.500,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 04.02.2022 4.000,00 Buy Jefferies Brent Thill 04.02.2022 4.000,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Edward Yruma 04.02.2022 3.900,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 04.02.2022 3.950,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 04.02.2022 5.000,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 04.02.2022

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.04.2022/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5.000,00 USD oder 2.800,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 28. April die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UBS. Die Schweizer Großbank hat für das Papier das Kursziel von 4.550 US-Dollar genannt, die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Trotz hoher Energiekosten sei die Investmentstory für den Internetkonzern- und Onlinehändler intakt, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am 20. April vorliegenden Studie.Die niedrigste Kursprognose für Amazon.com kommt dagegen von Exane BNP Paribas: Analyst Stefan Slowinski hat am 29. März die Coverage der Aktie des Online-Versandhändlers mit "underperform" und dem Kursziel in Höhe von 2.800 USD aufgenommen.Und Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stellt sich in einer Aktienanalyse vom Dienstag, 26. April, die Frage, ob die Zahlen endlich die Wende bringen würden. Die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten hänge seit fast zwei Jahren im Seitwärtstrend fest - mehrere Ausbruchsversuche seien gescheitert. Seit Jahresanfang habe der Titel 13% verloren.Bis die Amazon.com-Aktie ein starkes Kaufsignal liefere, müsse noch einiges passieren. Aktuell notiere sie unter der 50-, 100- und der 200-Tage-Linie und nur knapp über der unteren Range des Seitwärtstrends. Würden Zahlen und/oder Ausblick enttäuschend ausfallen, könnte ein Abverkauf bis zum Verlaufstief bei 2.671 USD die Folge sein.Über das langfristige Potenzial von Amazon.com gebe es nach Einschätzung des "Aktionärs" keine Diskussion. Kurz- bis mittelfristig müssten sich die Anleger sehr wahrscheinlich weiter in Geduld üben, bevor die Aktie endlich wieder Rendite abwerfe. Kursziel des "Aktionär": 3.500 Euro, Stopp: 2.250 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: