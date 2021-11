Kursziel

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4.100,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 02.11.2021 3.900,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 01.11.2021 4.350,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 30.10.2021 4.000,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 30.10.2021 3.800,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 29.10.2021 4.100,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 29.10.2021 4.300,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 29.10.2021 4.100,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 29.10.2021 4.000,00 Buy Jefferies Brent Thill 29.10.2021 4.000,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 29.10.2021 3.950,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 29.10.2021 4.000,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 29.10.2021 3.875,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 29.10.2021 3.840,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 29.10.2021 4.400,00 Buy Stifel Scott Devitt 29.10.2021 4.000,00 Buy Truist Youssef Squali 29.10.2021 4.020,00 Buy UBS Michael Lasser 29.10.2021 3.950,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 29.10.2021

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.11.2021/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 4.400,00 USD oder 3.800,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 28. Oktober die Zahlen für das 3. Quartal 2021 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Oktober hervorgeht, habe der weltgrößte Online-Händler Amazon im 3. Quartal deutlich weniger verdient und vor weiteren hohen Kosten gewarnt. In den drei Monaten bis Ende September sei der Gewinn gegenüber dem vom Internet-Shopping-Boom in der Corona-Krise beflügelten Vorjahreswert um fast 50 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd. Euro) gesunken.Die Erlöse seien um 15 Prozent auf 110,8 Milliarden Dollar gestiegen, damit sei das Wachstum jedoch deutlich schwächer ausgefallen als in den Vorquartalen. Amazon habe Anleger zwar schon auf schwächere Ergebnisse eingestellt, dennoch habe der Geschäftsbericht enttäuscht. Vorstandschef Andy Jassy warnte aufgrund von höheren Löhnen, weltweiten Problemen in der Lieferkette und gestiegenen Frachtkosten zudem vor "Milliarden" an zusätzlichen Ausgaben im Schlussquartal, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, hat Scott Devitt, Analyst von Stifel, am 29. Oktober mit 4.400 USD das höchste Kursziel veranschlagt und das Papier weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft.Die britische Investmentbank Barclays hingegen hat das Kursziel für Amazon.com von 4.130 auf 3.800 USD gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "overweight" belassen. Das 3. Quartal habe beim Umsatz und dem operativen Gewinn enttäuscht und Gleiches gelte auch für den Ausblick, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am 29. Oktober vorliegenden Studie. Die Web Services des Handelskonzerns seien erneut die positivste Erscheinung gewesen. Der Analyst habe seine Schätzungen gekürzt, gehe aber davon aus, dass dies für eine Weile die letzte Kürzung sein werde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: