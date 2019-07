Kursziel

Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 2.515,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 23.07.2019 2.500,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 15.07.2019 2.400,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heath Terry 12.07.2019 2.750,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 31.05.2019 2.550,00 Buy D.A.Davidson & Co. Tom Forte 29.04.2019 2.400,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 29.04.2019 2.250,00 Buy Aegis Capital - 26.04.2019 2.200,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.04.2019 2.200,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.04.2019 2.100,00 Buy UBS AG Eric Sheridan 26.04.2019 2.100,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.04.2019

Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.787,60 EUR +0,88% (23.07.2019, 20:54)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.777,80 EUR +1,53% (23.07.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.991,28 USD +0,28% (23.07.2019, 20:40)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (24.07.2019/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.750,00 USD oder 2.100,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 25. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Pivotal Research, Michael Levine, in einer Aktienanalyse vom 31. Mai das höchste Kursziel veranschlagt: 2.750,00 USD. Im Rahmen einer Branchenstudie zum US-Internetsektor würden die Analysten von Pivotal Research das Management und das Geschäftsmodell von Amazon.com Inc. hervorheben, das jeweils für höchste Qualität stehe. Die Amazon-Aktie sei nach Ansicht des Analysten Michael Levine ein "Muss". Riesiger Aufwärtspotenzial warte noch immer auf Anleger. Die Analysten von Pivotal Research würden die Coverage mit dem Votum "buy" starten.Die niedrigste Kursprognose für die Amazon.com-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 2.100,00 USD. Der Titel wurde unverändert mit "overweight" eingestuft. Nach der Ankündigung die Auslieferungsdauer für Prime-Kunden zu verkürzen, würden die Analysten von Morgan Stanley ihre Schätzungen zu den Versandkosten in 2019 und 2020 um 2,3 Mrd. USD sowie 4,8 Mrd. USD erhöhen. Amazon.com Inc. müsse viel Geld in die Hand nehmen, um Optionen für eine schnellere Lieferung anbieten zu können.Wettbewerber müssten nachziehen um konkurrenzfähig zu bleiben. Allerdings gebe es nur wenige Logistikplayer, die die Fähigkeiten entwickeln könnten landesweit eine Lieferung innerhalb eines Tages zu gewährleisten und noch weniger die das zu vertretbaren Kosten umsetzen könnten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: