Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 2.100,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Edward Yruma 15.04.2019 2.250,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 09.04.2019 2.370,00 Buy Société Générale Arnaud Joly 09.04.2019 2.300,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 03.04.2019 2.085,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 02.04.2019 2.085,00 Outperform Oppenheimer & Co. - 01.04.2019 2.100,00 Buy Merill Lynch Justin Post 19.03.2019 1.965,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 05.03.2019 2.200,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 05.03.2019 2.000,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 04.02.2019 2.100,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 02.02.2019 2.250,00 Outperform BMO Capital Markets - 01.02.2019 2.300,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 01.02.2019 2.050,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 01.02.2019 2.300,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 01.02.2019 2.100,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 01.02.2019 1.960,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 01.02.2019 2.070,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 01.02.2019 2.000,00 Buy Citigroup Mark May 01.02.2019 2.080,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 01.02.2019

Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.719,20 EUR +3,73% (23.04.2019, 20:02)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.714,20 EUR +3,38% (23.04.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.926,4866 USD +2,08% (23.04.2019, 19:48)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (24.04.2019/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.370,00 USD oder 1.960,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 25. April die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbelangt, hat Société Générale mit 2.370,00 USD das höchste Kursziel genannt. In ihrer Aktienanalyse vom 9. April nehmen die Analysten von Société Générale die Bewertung mit einem "buy"-Rating auf. Sie seien der Auffassung, dass Investoren in den kommenden Jahren das robuste Margen- und Gewinnpotenzial von Amazon.com Inc. stärker honorieren dürften mit entsprechend positiven Auswirkungen auf den Aktienkurs. Die aktuelle Bewertung der Amazon.com-Aktie repräsentiere eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Die bemerkenswerteste Entwicklung der letzten Jahre sei der deutliche Profitabilitätssprung gewesen, so der Analyst Arnaud Joly.Eine der niedrigsten Kursprognosen kommt dagegen vom Investmenthaus MKM Partners und liegt bei 1.965,00 USD. Die Analysten seien in der Aktienanalyse vom 5. März der Auffassung, dass das Wachstum des Bruttogewinns bei Amazon.com Inc. inzwischen einen wichtigeren Indikator darstelle als das Umsatzwachstum. Analyst Rob Sanderson schätze, dass der Bruttogewinn in den kommenden drei Jahren rund 400 Basispunkte stärker wachsen könnte als die Einnahmen. Die Analysten von MKM Partners würden am "buy"-Rating festhalten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Börsenplätze Amazon.com-Aktie: