Kursziel

Amazon-Aktie

(USD) Rating

Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 2.100,00 Buy UBS AG Eric Sheridan 06.11.2019 2.200,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 25.10.2019 2.100,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 25.10.2019 2.100,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 25.10.2019 2.200,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 25.10.2019 2.000,00 Overweight Barclays Ross Sandler 25.10.2019 2.000,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 25.10.2019 2.020,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 25.10.2019 2.100,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 25.10.2019



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.625,80 EUR +0,21% (07.11.2019, 21:04)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.631,80 EUR +0,58% (07.11.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.793,39 USD -0,13% (07.11.2019, 20:51)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (08.11.2019/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.200,00 USD oder 2.000,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 24. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Oktober zu entnehmen ist, habe Amazon.com im dritten Quartal trotz boomender Einkäufe im Internet und florierender Cloud-Dienste erheblich weniger verdient. Hohe Ausgaben hätten den Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um knapp 28 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar (1,9 Mrd. Euro) sinken lassen, wie der weltgrößte Online-Händler am 24. Oktober nach US-Börsenschluss in Seattle mitgeteilt habe. Damit sei das Ergebnis deutlich unter den Erwartungen der Wall Street geblieben.Dabei habe Amazon die Prognosen beim Umsatz übertreffen können. Hier habe es einen Anstieg um 24 Prozent auf 70 Milliarden Dollar gegeben. Allerdings habe der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft enttäuscht - für das Schlussquartal habe Amazon Erlöse zwischen 80 Milliarden und 86,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hätten mit deutlich mehr gerechnet. Amazon bekomme immer stärkere Konkurrenz, etwa durch den US-Shopping-Riesen Wal-Mart, der sein Online-Geschäft kräftig ausbaue.Das lukrative Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet brumme derweil zwar weiter, das Wachstum flaue aber zunehmend ab. Im jüngsten Quartal seien die Einnahmen der Web-Plattform AWS, die Cloud-Services an Firmen verkaufe, um 35 Prozent auf knapp 9 Milliarden Dollar gestiegen. Verfolger Microsoft habe am Vortag ein Umsatzplus von 59 Prozent für sein Konkurrenzangebot Azure bekannt gegeben. Amazon verbuchte zuletzt zudem einen starken Ausgabenanstieg um knapp 14 Milliarden Dollar im Jahresvergleich, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der US-Bank J.P. Morgan: 2.200 US-Dollar. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Die Investitionen in das Cloud-Computing- und Prime-Geschäft hätten den Gewinn stärker als gedacht belastet, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am 25. Oktober vorliegenden Studie. So habe Amazon vor kurzem damit begonnen, die Prime-Lieferfristen von bisher zwei Tagen auf einen Tag zu verkürzen. Diese Initiative erweise sich Douglas zufolge bereits als Umsatztreiber. Insofern erachte der Experte eine Kursschwäche als gute Einstiegsgelegenheit.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: