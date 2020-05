Kursziel

Amazon-Aktie

(USD) Rating

Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 2.162,00 Hold China Renaissance Ella Ji 06.05.2020 2.900,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 04.05.2020 3.000,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 01.05.2020 3.000,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 01.05.2020 2.800,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 01.05.2020 2.700,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 01.05.2020 3.000,00 Buy UBS AG Eric Sheridan 01.05.2020 2.650,00 Buy Benchmark Company Daniel Kurnos 30.04.2020 2.850,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 30.04.2020 2.750,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 30.04.2020 2.700,00 Buy Guggenheim Securities Robert Drbul 30.04.2020 2.850,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 30.04.2020 2.700,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Edward Yruma 30.04.2020 2.550,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 30.04.2020 2.600,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 30.04.2020 2.700,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 30.04.2020 2.525,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 30.04.2020 2.600,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. Scott Devitt 30.04.2020 3.000,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 30.04.2020

Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.222,00 EUR -0,09% (19.05.2020, 14:34)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.219,00 EUR -0,36% (19.05.2020, 14:20)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.426,26 USD +0,68% (18.05.2020, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (19.05.2020/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.162,00 USD oder 3.000,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 30. April die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. April zu entnehmen ist, würden der boomende Handel im Internet und florierende Cloud-Dienste Amazon in der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse bescheren. Im ersten Quartal sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar gestiegen (68,9 Mrd. Euro), wie der weltgrößte Online-Händler mitgeteilt habe. Allerdings habe Amazon wegen der Pandemie auch hohe Ausgaben - etwa aufgrund einer Einstellungsoffensive angesichts des großen Kundenansturms auf seine Lieferdienste.Der Quartalsgewinn sei um rund 30 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar gefallen. Die größten Belastungen stünden jedoch noch bevor. Für das laufende Vierteljahr habe Amazon vor Sonderkosten von rund 4,0 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Für das Betriebsergebnis habe der Konzern eine Prognose in einer weiten Spanne von minus bis plus 1,5 Milliarden Dollar abgegeben und einen Anstieg der Erlöse zwischen 18 und 28 Prozent in Aussicht gestellt. Amazon betonte, dass verlässliche Vorhersagen im aktuellen Umfeld kaum möglich seien, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der Schweizer Großbank UBS, die das Kursziel für den Titel von 2.440 auf 3.000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen hat. Der Online-Handelsgigant profitiere in Zeiten der Corona-Krise mit seinem Wachstum von anziehender Nachfrage, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am 1. Mai vorliegenden Studie. Der Analyst habe seine operativen Schätzungen angepasst und sehe Amazon als gut positioniert an, um von einem geänderten Konsumverhalten der Verbraucher zu profitieren.Die niedrigste Kursprognose für Amazon.com kommt dagegen von Ella Ji, Analystin von China Renaissance. Sie bewertet die Aktie des Versandriesen nach wie vor mit dem Votum "hold". Die Analystin hat am 6. Mai das Kursziel von 2.162 US-Dollar in Aussicht gestellt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Amazon.com-Aktie: