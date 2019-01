Börse Berlin-Aktienkurs Amarin-Aktie:

Kurzprofil Amarin:



Amarin Corp. plc (ISIN: US0231112063, WKN: A0NBNG, Ticker-Symbol: EH3A, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMRN) ist ein schnell wachsendes, innovatives Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika zur Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit konzentriert. Weitere Informationen unter www.amarincorp.com. (11.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amarin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Amarin-Aktie (ISIN: US0231112063, WKN: A0NBNG, Ticker-Symbol: EH3A, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMRN) unter die Lupe.Im Biotech-Sektor gehe es heiß her: Erst die geplante Hammer-Übernahme von Celgene durch Bristol-Myers Squibb, dann die Milliarden-Offerte von Eli Lilly für Loxo Oncology - und es gehe weiter. Es würden Gerüchte kursieren, dass der Pharma-Konzern Pfizer an Amarin interessiert sei. Zur Stunde könne die Amarin-Aktie über 20% zulegen. Dass es zu einer Übernahme des Highflyers aus dem Vorjahr komme, sei keine Utopie.Mit einer speziellen Fischöl-Pille Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen therapieren: Was nach einem homöopathischen Ansatz klinge, habe die Biotech-Gesellschaft Amarin in klinischen Studien bewiesen. Der 24. September 2018 sollte für Amarin und Vascepa alles verändern. An diesem Tag hätten die Iren positive Daten der REDUCE-IT-Studie veröffentlicht - der Markt habe dies mit einer Kursexplosion von 300% honoriert. An einem Tag! Denn damit habe Amarin den Beweis geliefert, dass das Fischöl-Präparat das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, massiv reduziere. Der Biotech-Gesellschaft eröffne sich damit ein Milliardenmarkt, in dem sich bereits Branchengrößen wie Amgen oder Regeneron tummeln würden.Seit der Publikation der außergewöhnlichen Studienergebnisse zu Vascepa von Amarin gebe es Übernahmegerüchte. Ein potenzieller Bieter könnte durchaus acht bis elf Mrd. USD für das Unternehmen abrufen. Im heutigen Handel könne die Amarin-Aktie die Kursgewinne nach dem Aufkommen der Gerüchte sogar ausbauen. Dies sei ein Zeichen, dass es sich durchaus um handfeste Spekulationen handeln könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amarin-Aktie: