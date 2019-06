Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Amadeus IT Group S.A.": Keine vorhanden.



Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (14.06.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Amadeus IT Group S.A. (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Unternehmen sei gut in das Geschäftsjahr 2019 gestartet und habe gestützt durch positive Geschäftstrends, die im Oktober 2018 vollzogene Übernahme von TravelClick und positive Wechselkurseffekte in Q1/2019 mit EUR 1.409,9 Mio. ein Umsatzplus von 14,6% gegenüber dem Vorjahresquartal erreichtz. Das EBITDA sei um 11,3% auf EUR 599,8 Mio. gestiegen (EBITDA-Marge: -1,3 PP auf 42,5%), das EBIT sei um 11,4% auf EUR 443,6 Mio. geklettert. Den Ausblick für 2019 habe das Management nach Q1 bestätigt.Während die Umsatzgrößen im Rahmen der Konsensprognosen (Thomson Reuters) gelegen hätten, hätten die Ergebniserwartungen übertroffen werden können. Der Touristikmarkt und insbesondere der Flugverkehr biete langfristiges Wachstumspotenzial für Amadeus IT. Kontinuierliche Produkterweiterungen und die Erschließung neuer Geschäftsfelder würden zusätzliche Chancen bieten. Wirtschaftliche und geopolitische Faktoren sowie Konsolidierungstrends (insbesondere bei den Airlines) würden aber vorübergehende Risikofaktoren darstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link