Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (11.03.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Amadeus IT Group S.A. (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) von "kaufen" auf "halten" herab.Amadeus IT habe ein starkes Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen und sei gut positioniert, vom langfristigen Wachstumstrend in der Luftfahrt und im Reisemarkt insgesamt zu profitieren und weitere Marktanteilsgewinne zu erzielen. Jedoch dürfte die aktuelle Coronavirus-Pandemie die Unternehmensentwicklung in 2020 und möglicherweise auch 2021 empfindlich stören. Die Nachfrage, insbesondere nach Flugreisen, sei derzeit sehr verhalten. Es komme zu starken Kapazitätsreduzierungen. Die Dauer sei noch nicht absehbar und in der Folge dürfte es auch zu der ein oder anderen Kundeninsolvenz kommen. Donie rechne daher für das aktuelle Geschäftsjahr mit rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die Amadeus IT-Aktie entsprechend von "kaufen" auf "halten" herunter. Das Kursziel werde von EUR 79,00 auf EUR 49,00 gesenkt. (Analyse vom 11.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Amadeus IT Group S.A.": Keine vorhanden.