XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

169,80 EUR +0,24% (02.08.2021, 14:37)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (02.08.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Chartanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Die Coronakrise längst hinter sich gelassen habe der Personaldienstleister Amadeus FiRe. Der Dauerbrenner unserer Empfehlungsliste hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um fast 30% auf 178,4 Mio. Euro gesteigert und damit auch das Vorkrisenniveau aus 2019 klar übertroffen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Noch stärker sei das operative Ergebnis (EBITA) vorangekommen, das um fast 70% auf 29,5 Mio. Euro habe zulegen können. Auch in der Gesamtjahresprognose lege der Vorstand eine kräftige Schippe drauf und erwarte nun mehr als 50% Ertragswachstum anstelle der bisherigen 15%. Bezogen darauf sei die Aktie mit einem KGV um 25 nicht überteuert.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" raten die Amadeus FiRe-Aktie zu halten! Das Kursziel laute 180,00 Euro. (Ausgabe 29 vom 31.07.2021)Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:168,60 EUR -0,24% (02.08.2021, 13:52)