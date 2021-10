Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt tanzt der Bär, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Durch den Fall unter 15.000 sei ein massives Verkaufssignal generiert worden. Die Marke sei nicht nur von psychologischer Bedeutung, knapp darüber (15.028 Punkte) verlaufe auch die ebenso - für den langfristigen Trend - entscheidende 200-Tage-Linie. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte noch mehr Investoren dazu verleiten, die Reißleine zu ziehen und damit den Abwärtstrend zu verstärken.Sollte der DAX nicht schnell die Kehrtwende schaffen, drohe zunächst ein Rücksetzer in den Bereich von 14.800 Punkten. Dort gebe es v.a. aus dem Frühjahr mehrere Auflagepunkte. Sei auch hier keine Ende der Talfahrt in Sicht, warte der Bereich um 14.400 auf die DAX-Anleger. (06.10.2021/ac/a/m)