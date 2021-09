Wichtig wäre nun, dass sich der Bitcoin auf dem aktuellen Niveau stabilisieren könne bzw. die charttechnischen Unterstützungen weiterhin standhalten würden. Sobald der Schock über den plötzlichen Strömungsabriss bei vielen Kryptos verdaut sei, dürfte es allerdings schnell wieder aufwärts gehen, denn an den fundamentalen Aussichten habe sich seit dem Wochenanfang nichts geändert.



Heftige Kursschwankungen würden bei Bitcoin und Co einfach dazugehören. Anleger sollten dies bei der Wahl ihrer Anlegesumme und des Zeithorizonts stets berücksichtigen. Langfristig traue "Der Aktionär" der digitalen Leitwährung aber noch jede Menge Luft nach oben zu. Eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau wäre für Anleger mit einem langen Atem daher eine Gelegenheit zum (Nach-) Kauf.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR (09.09.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem heftigen Rücksetzer der vergangenen Tage kehrt am Kryptomarkt langsam wieder Ruhe ein, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar würden auch 24-Stunden-Sicht nach wie vor die roten Vorzeichen dominieren, die prozentualen Verluste würden dabei allerdings weitgehend moderat ausfallen.Als digitale Leitwährung verliere der Bitcoin rund 1,4% und pendele sich damit aktuell im Bereich von 46.200 USD ein. Das entspreche zwar einem 13%-igen Abschlag auf das Mehrmonatshoch vom Wochenanfang. Er verteidige damit aber wichtige Chartmarken.So sei die 200-Tage-Linie, die aktuell im Bereich von 46.000 USD verlaufe, in den vergangenen Tagen zwar mehrfach kurz unterschritten, aber nicht nachhaltig gerissen worden. Auch auf die horizontale Unterstützungszone im Bereich zwischen 44.000 und 45.000 USD sei Verlass gewesen. Das übergeordnete Chartbild bleibe damit trotz des Rücksetzers grundsätzlich positiv.