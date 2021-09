Altcoins tief im Minus - Market Cap sinke auf 2 Bio. USD



Der heftige Rücksetzer betreffe allerdings nicht nur den Bitcoin, sondern habe den gesamten Kryptomarkt fast 400 Mrd. USD an Market Cap gekostet. Unter den 20 größten Digitalwährungen finde sich am Mittwochvormittag kein einziger Gewinner, stattdessen seien Verluste im zweistelligen Prozentbereich eher die Regel als die Ausnahme.



Besonders hart treffe es XRP, Binance Coin und Uniswap, die auf 24-Stunden-Sicht mehr als 20% verlieren würden. Damit seien bei den meisten Coins inzwischen auch die teils deutlichen Kursgewinne der vergangenen Woche aufgezehrt.



Für das zuletzt klar bullishe Chartbild und das optimistische Sentiment beim Bitcoin und vielen Altcoins sei die scharfe Korrektur zweifellos ein Rückschlag, doch die würden am volatilen Kryptomarkt seit jeher dazugehören. An den langfristigen Aussichten für Bitcoin und Ethereum ändere sich dadurch nichts, weshalb "Der Aktionär" bei seiner positiven Grundeinschätzung bleibe und zunächst keinen Handlungsbedarf sehe.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Flash-Crash am Dienstagnachmittag dominieren am Kryptomarkt auch am Mittwochvormittag ganz klar die tiefroten Vorzeichen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin notiere auf 24-Stunden-Sicht rund 14% schwächer bei rund 45.000 USD. Einige große Altcoins würden sogar mehr als 20% verlieren.Wenige Stunden bevor am Dienstag in El Salvador ein Gesetz in Kraft getreten sei, das dem Bitcoin erstmals den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels verliehe, sei der Kryptomarkt innerhalb von Minuten heftig eingebrochen. Der Bitcoin sei kurzzeitig bis in den Bereich von 43.000 USD abgesackt, habe von dort aus aber zügig einen Rebound bis auf 47.500 USD gestartet.Mittlerweile scheine den Bullen jedoch die Puste auszugehen, denn am Mittwochmorgen taumele der Bitcoin wieder in Richtung 45.000 USD und den wichtigen Chartmarken, die dort verlaufen würden. Neben der horizontalen Unterstützung in diesem Bereich sei das v.a. die 200-Tage-Linie, die er nun nachhaltig zu unterschreiten drohe.Selbst eine konzertierte Kaufaktion, zu der sich zahlreiche Bitcoin-Fans auf der ganzen Welt via Reddit und Twitter zur Feier des "Bitcoin Day" in El Salvador verabredet hätten, sei im Nacht wirkungslos verpufft.Unterdessen laufe die Suche nach den Ursachen für den plötzlichen Kurseinbruch. Branchenexperten würden teils extreme Hebelpositionen dafür mitverantwortlich machen. Nach Informationen des Portals CoinDiffer seien am Derivatemarkt Positionen im Volumen von 3,54 Mrd. USD liquidiert worden. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Implosion stark gehebelter Positionen eine normale Korrektur in einen Flash-Crash ausarten lassen würden.