Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globale Aluminiumproduktion ist aufgrund der kräftigen Ausweitung in China im Dezember deutlich gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.



Gemäß Daten des International Aluminium Institute (IAI) habe gegenüber dem Vormonat ein Plus von 9,3% und gegenüber Vorjahr ein Plus von 1,8% zu Buche gestanden. Erstmals in einem Jahr seien 2017 weltweit mehr als 60 Mio. Tonnen Aluminium produziert worden. Die vom IAI berichteten 63,4 Mio. Tonnen hätten 5,8% über Vorjahr gelegen. Während in China die Produktion um 1,9% zugelegt habe, sei sie außerhalb Chinas um 10,2% ausgeweitet worden. Die Statistik sei allerdings verzerrt. Denn das IAI unterstelle, dass China im letzten Jahr fast 3,7 Mio. Tonnen mehr Aluminium produziert habe als offiziell vom Nationalen Statistikbüro ausgewiesen. Die höhere Menge schlage es allerdings nicht der chinesischen Datenreihe zu, sondern berücksichtige sie nur in der Statistik für die weltweite Produktion.



China habe gemäß Daten des Nationalen Statistikbüros im Dezember eine rekordhohe Menge Kupfer produziert (865.000 Tonnen). Auch 2017 insgesamt habe die Kupferproduktion mit 8,89 Mio. Tonnen auf einem Rekordniveau gelegen. Dies sei zum einen auf die hohen Preise zurückzuführen, aufgrund derer die Schmelzen ihre Kapazitätsauslastung erhöht hätten. Zum anderen würden umfangreiche neue Schmelz- und Verarbeitungskapazitäten in China gebaut. Das staatliche Research-Institut Antaike schätze, dass dieses Jahr jeweils 300.000 bis 400.000 Tonnen neu hinzukämen und nächstes Jahr sogar mehr als eine Million Tonnen. (23.01.2018/ac/a/m)





