Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (16.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Die Altria-Tochter Juul werfe in Deutschland das Handtuch. Man werde sich zum Jahresende aus dem hiesigen Markt zurückziehen, so ein Firmensprecher. Die Produkte seien noch im Handel erhältlich, solange der Vorrat reiche. Bereits im Sommer war das Österreichgeschäft beendet worden, auch in der Schweiz komme nun das Aus.Juul sei großer Hoffnungsträger gewesen. Der Niedergang der Marke spiegele sich im Aktienkurs wider.Juul sei in den USA für hochdosierte Verdampfer bekannt. Damit sollten auch Kettenraucher als Kunden gewonnen werden, die aus dem Tabakrauchen aussteigen wollten und viel Nikotin gewohnt seien. Hierzulande seien die Juul-Produkte aufgrund von EU-Vorgaben deutlich schwächer dosiert.Juul habe nach seiner US-Markteinführung 2015 lange Zeit als boomendes Start-up gegolten. Ende 2018 sei der US-Tabakriese Altria für 12,8 Mrd. USD bei dem Unternehmen eingestiegen und sich 35% der Anteile gesichert. Heute dürfte der Anteil deutlich unter 4 Mrd. USD wert sein.Die Probleme von Juul seien ein wesentlicher Grund für die schwache Kursentwicklung der Altria-Aktie. Zuletzt habe es - zumindest für Trader - ganz vielversprechend ausgesehen, als der Titel Kurs auf die 100-Tage-Linie genommen habe. Der Aubruch sei jedoch ausgefallen, und die Aktie habe wieder den Rückwärtsgang eimgelegt. Derzeit einziges Positiv-Argument: die Dividendenrendite liege bei 8,8%, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link