NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

60,83 USD +1,08% (16.08.2018, 22:02)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (17.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe."Der Aktionär" habe in der vergangenen Woche den gefallenen Engel zum Kauf empfohlen. Gutes Timing: Die Altria-Aktie sei angesprungen und habe ein neues 4-Monats-Hoch erklommen.Altria sei mit einem Marktanteil von 50% der ultimative Platzhirsch in den USA. Das KGV liege bei 13 und sei damit innerhalb der Peergroup ein Schnäppchen. Die Nettomarge liege bei 41% - ein Weltklasse-Wert. Nach dem Ausbruch auf ein 4-Monats-Hoch dürfte die Altria-Aktie jetzt schnell Kurs nehmen in Richtung 200-Tage-Linie bei 62,64 Dollar. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2018)Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:53,69 EUR +0,60% (17.08.2018, 10:31)