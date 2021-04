Börsenplätze Altria-Aktie:



40,16 EUR -7,76% (20.04.2021)



40,01 EUR -1,84% (20.04.2021)



49,08 USD -6,17% (19.04.2021)



US02209S1033



200417



PHM7



MO



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (20.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Die Politik mache Druck auf die Zigarettenhersteller. Die US-Regierung erwäge laut "Wall Street Journal" eine Regelung für Tabakkonzerne, den Nikotingehalt auf nicht süchtig machende Niveaus zu senken. Die Anleger hätten entsetzt reagiert.In der Tabakbranche habe sich umgehend Widerstand gegen das Vorhaben geregt. "Jede Maßnahme, die die FDA ergreift, muss auf Wissenschaft und Beweisen beruhen", so Altria-Sprecher George Parman. "Und bei jeder Maßnahme müssen die Verantwortlichen alle Konsequenzen bedenken - von einem anziehenden Schwarzmarkt bis zum Verlust von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen."Der Grund für den deutlichen Kursverlust der Altria-Aktie: Der Marlboro-Konzern mache 100% seines Tabakgeschäfts in den USA. Knapp 85% des Umsatzes und des operativen Gewinns mache Altria mit Rauchwaren.Der Plan der Politik sei ein herber Schlag für Altria, der die Kurserholung der vergangenen Monate abgewürgt habe. Nun komme es darauf an, dass die 50-Tage-Linie bei 47,85 USD halte. Tue sie es nicht, könnte es schnell in Richtung GD100 bei 44,74 USD abwärtsgehen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Altria.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link