Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

49,07 EUR +0,31% (30.11.2018, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

49,37 EUR +0,53% (30.11.2018, 15:01)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

USD 55,99 +0,09% (30.11.2018, 15:04, vorbörslich)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (30.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse des Analystin Pamela Kaufman von Morgan Stanley:Aktienanalystin Pamela Kaufman von Morgan Stanley rät Anlegern im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO).Das Wall Street Journal habe von Gesprächen zwischen Altria Group Inc. und Juul Labs über die Übernahme einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung berichtet.Eine Beteiligung könnte aus strategischen Gründen Sinn ergeben, so die Analysten von Morgan Stanley. Altria würde Zugang zu einem schnell wachsenden Produkt bekommen das eine Bedrohung für das Zigarettengeschäft darstelle.Altria habe bislang noch kein robustes risikoreduziertes Produkt im Portfolio. Die E-Zigaretten von Juul könnten die Wettbewerbsposition erheblich verbessern, so die Analystin Pamela Kaufman.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: