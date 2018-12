NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (12.12.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Der US-Tabakkonzern beteilige sich an dem kanadischen Cannabis-Hersteller Cronos Group und erwerbe für ca. 2,4 Mrd. CAD (ca. 1,8 Mrd. USD) einen Anteil von 45%. Cronos sei wachstumsstark und dürfte durch die Zusammenarbeit mit Altria künftig noch stärker wachsen. Strategisch erachte Lusebrink die Beteiligung an Cronos für sinnvoll. Durch den Eintritt in den Cannabis-Markt mit seinem hohen Wachstumspotenzial könne Altria sein Geschäftsmodell diversifizieren und so die hohe Abhängigkeit von konventionellen Zigaretten (Umsatzanteil Segment Rauchwaren 2017: 86%) langfristig deutlich reduzieren. Dies halte Lusebrink angesichts des rückläufigen Zigarettenabsatzes in den USA und der zunehmend restriktiven Haltung der US-Gesundheitsbehörde FDA (u.a. Pläne zum Verbot von Menthol-Zigaretten und E-Zigaretten mit Geschmack) auch für notwendig.Unter Berücksichtigung der unterstützenden Faktoren (starkes Wachstum bei NGP-Produkten; attraktive Ausschüttungspolitik; Einstieg in den Cannabis-Markt) sowie der Belastungsfaktoren (rückläufige Absatzentwicklung bei Zigaretten; zunehmende staatliche Restriktionen in den USA) senkt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, das Kursziel von 66 USD auf 59 USD und bestätigt sein "halten"-Rating für die Altria-Aktie. (Analyse vom 12.12.2018)Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:47,13 EUR -1,15% (12.12.2018, 17:29)