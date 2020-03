Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

29,20 EUR -8,99% (23.03.2020, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

31,50 USD -15,09% (23.03.2020, 16:19)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (23.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) unter die Lupe.Es habe eine Zeit gegeben, in der Altria als das defensive Basisinvestment gegolten habe. Seit Jahren sei der Aktienkurs des US-Tabakkonzerns aber ein einziges Desaster. Probleme habe Altria schon vor der Coronavirus-Pandemie gehabt, die Virus-Krise habe die Talfahrt noch einmal beschleunigt. Ein Grund für die jüngsten Verluste : CEO Howard Willard sei Corona-positiv. Er habe die Infektion in der vergangenen Woche öffentlich gemacht und sich in Quarantäne begeben.Die Börse habe verstört auf die Meldung reagiert. Die Altria-Aktie falle am Montag auf den tiefsten Stand seit 2013. Seit dem Zwischenhoch vor zwei Jahren habe der Titel nun 60% verloren. Altria habe nämlich noch ein anderes Problem: die hohen Schulden von 26 Mrd. USD, bedingt durch die teure Beteiligung am E-Zigaretten-Hersteller Juul. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital sei zuletzt von 165 auf 408% gestiegen.Normalerweise ein bedenklicher Wert, doch in der Krise sitze das Geld locker. Altria, ein US-Traditionskonzern, dürfte im schlimmsten Fall vom Staat aufgefangen werden. Nach dem Kursabsturz komme Altria auf eine Dividendenrendite von 10% - das sei einmalig. Anleger mit Mut zum Risiko könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2020)Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:29,355 EUR -10,73% (23.03.2020, 16:17)