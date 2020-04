Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (19.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) unter die Lupe.CEO Howard Willard trete nach einer Erkrankung an Covid-19 zurück. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden habe der US-Konzern den bisherigen Finanzchef Billy Gifford ernannt. Willard sei wegen der teuren Beteiligung am E-Zigarettenherstellers Juul stark in der Kritik gestanden. Die Anleger würden nach dem Rücktritt bei Altria zugreifen.Ob Covid-19 der einzige Grund für Willards Rückzug sei oder ob der Druck wegen Juul für ihn zu groß geworden sei, bleibe offen. Klar sei: Auf seinen Nachfolger warte viel Arbeit. Covid-19 könnte das Gesundheitsbewusstsein der Menschen verändern und die Zahl der Raucher könnte weiter abnehmen. Dieses Szenario dürfte aber weitestgehend im Altria-Kurs eingepreist sein: Das 2021er-KGV belaufe sich auf nur noch 9 und die Dividendenrendite betrage 8,3%. Mutige Anleger könnten auf eine Fortsetzung der Kurserholung setzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:38,05 EUR +1,43% (17.04.2020, 17:35)