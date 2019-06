Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

45,48 EUR -0,47% (13.06.2019, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

45,14 EUR -1,24% (13.06.2019, 16:47)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

USD 50,91 -1,36% (13.06.2019, 17:01)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (13.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analystin Bonnie Herzog von Wells Fargo Advisors:Aktienanalystin Bonnie Herzog von Wells Fargo Advisors rechnet im Hinblick auf die Aktien von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Philip Morris USA habe überraschend eine Erhöhung der Großhandelspreise für alle Zigarettenmarken angekündigt, inklusive Marlboro. Die Analysten von Wells Fargo Advisors sehen in der Maßnahme einen Beleg für die große Preismacht des Konzerns.Angesichts des anhaltenden Drucks auf das Zigarettenvolumen sei es verständlich, dass Altria Group Inc. bei den Preisen aggressiv zu Werke gehe, um einen Ausgleich zu schaffen.Analystin Bonnie Herzog wäre nach eigenen Angaben nicht überrascht, wenn der Aktienkurs im Herbst oder noch später im Jahr weiter steigen würde. BAT/RJ Reynolds und ITG Brands könnten dem Beispiel von Altria folgen und in den kommenden Tagen ebenfalls Preisanhebungen ankündigen. Für Tabak-Aktien seien dies positive Nachrichten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: