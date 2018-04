Kursziel

Altria-Aktie

(USD) Rating

Altria-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 neutral Citigroup Adam Spielman 20.04.2018 72,00 buy Deutsche Bank Steve Powers 28.03.2018 85,00 outperform Wells Fargo Advisors Bonnie Herzog 13.03.2018 72,00 halten Independent Research Lars Lusebrink 08.02.2018 81,00 buy Jefferies & Co Owen Bennett 19.01.2018

Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

45,47 EUR -2,57% (24.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

45,39 EUR -2,04% (24.04.2018, 19:02)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

55,78 USD -1,40% (24.04.2018, 18:50)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (25.04.2018/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Altria-Aktie (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) vor Bekanntgabe der Q1-Zahlen zu? 85,00 oder 70,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Altria-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der US-Tabakkonzern Altria Group Inc. wird am 26. April seine Zahlen für das Q1/2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Altria-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Bonnie Herzog. Die Aktienanalystin von Wells Fargo Advisors hat am 13.03. vor Q1-Zahlen ihr Kursziel von 85,00 USD und ihr "outperform"-Rating für die Altria-Aktie bestätigt. Herzog gehe weiterhin von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus. Die Analystin erwarte in Q1 eine sequenzielle Verbesserung des Marktanteils. Schon bald dürfte es bei Zigaretten zu einem Preisanstieg kommen. Dies sei ein wesentlicher Treiber für den Konzern, um Margensteigerungen zu erzielen. Bis 2020 dürfte der Konzern ein zweistelliges Gewinnwachstum erreichen.Hingegen hat Adam Spielman, Aktienanalyst der Citigroup, am 20.04. vor Q1-Zahlen sein Kursziel von 84,00 USD auf 70,00 USD gesenkt und das Rating für den US-Titel von "buy" auf "neutral" herabgesetzt. Spielman verweise auf die beginnende Disruption der amerikanischen Zigarettenindustrie durch die E-Zigarette JUUL. Der Tabakkonzern dürfte anlässlich der Zahlenvorlage das rückläufige Absatzvolumen in der Branche bestätigen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Altria-Aktie?Börsenplätze Altria-Aktie: