Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (02.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein neues Jahrzehnt habe begonnen und die Tech-Welt sei sich einig, dass in den nächsten zehn Jahren Künstliche Intelligenz einer der großen Tech-Megatrends werden werde. Und gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres zeige Google, dass man in Sachen KI ganz vorne mitspiele.In einer Studie der Fachzeitschrift "Nature" zeige Google, wie mithilfe seiner KI namens "Deep Mind" die Früherkennung von Brustkrebs verbessert werde. Die KI sei mit über 91.000 Mammographien gefüttert und damit auf die Bilderkennung von Krebstumoren trainiert worden.Deep Mind arbeite dabei besser, als eine Vergleichsgruppe von sechs Radiologen, die an der Studie teilgenommen hätten. Es seien 5,7 Prozent weniger falsche positive Brustkrebsprognosen und 9,4 Prozent weniger falsche negative Prognosen erzielt worden.Google zeige mit der Studie ein weiteres sinnvolles Einsatzgebiet von KI auf. Denn eine von acht US-Amerikanerinnen erkranke an Brustkrebs und eine erfolgreiche Früherkennung senke die Sterblichkeit um bis zu 25 Prozent.Sicherlich bleibe die KI-Forschung für die kommenden Jahre nur ein kleiner Geschäftsbereich für den Tech-Giganten. Doch in der Gesundheitsbranche oder bei Autonomen Fahrzeugen bringe sich Alphabet bereits in Position, um künftige Milliardenmärkte für sich zu gewinnen. Langfristig könnte sich hier zusätzliches Kurspotenzial für die Aktie verstecken.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät daher weiterhin bei der Alphabet-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link