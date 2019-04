XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.084,57 EUR -0,02% (05.04.2019, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.085,81 EUR -0,05% (05.04.2019, 15:51)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.215,43 USD -0,33% (05.04.2019, 15:53)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (05.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Michael Morris von Guggenheim Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Michael Morris, Analyst von Guggenheim Securities, die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Guggenheim Securities haben im Rahmen einer Studie zum Internetsektor eine Aktualisierung der Bewertungsmodelle vorgenommen.Unternehmen aus dem Bereich digitale Medien dürften sich auf lange Sicht wegen des säkularen Drucks auf werbegestützte lineare Zuschauerlevels Chancen bieten.Analyst Michael Morris hält Alphabet Inc. im Vergleich zur werbefinanzierten Peer Group für am besten positioniert, um die Nutzung der Services zu verstärken und die Monetarisierung bei Videoprodukten zu forcieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: