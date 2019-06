Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Alphabet wolle für 2,6 Mrd. USD in bar mit der auf Analysetools und Visualisierung von Daten spezialisierten Softwarefirma Looker sein Cloud-Geschäft ausbauen. Alphabet arbeite schon seit längerem mit dem in 2012 gegründeten Unternehmen zusammen und die Venture-Capital-Gesellschaft von Alphabet, Capital G, habe 2017 eine 80 Mio. USD schwere Finanzierungsrunde bei Looker angeführt und sei auch im Dezember 2018 dabei gewesen, als Looker zu einer Bewertung von 1,6 Mrd. USD noch einmal 103 Mio. Dollar eingesammelt habe.Die Übernahme von Looker sei nach Meinung von Friebel strategisch sinnvoll, wenn auch - wie derzeit so gut wie jede Akquisition - zu einem, wie die groben Finanzdaten hergeben würden, hohen Preis (Prämie von 63% auf letzte Bewertung von Dezember 2018; Umsatzmultiple von mehr als 26 (Alphabet 2019e: 2,3)). Mit Ausnahme der Akquisition von Motorola in 2012 habe Alphabet aber bisher bei Akquisitionen eine gute Weitsicht bewiesen.Bei einem leicht auf 1.230,00 (alt: 1.250,00) USD gesenkten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Alphabet A-Aktie. (Analyse vom 11.06.2019)Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:968,30 EUR +2,86% (11.06.2019, 12:42)