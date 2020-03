XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.214,40 EUR (02.03.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.389,11 USD +3,72% (02.03.2020)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (03.03.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Die scharfe Korrektur der vergangenen Woche hinterlasse auch im Kursverlauf der Alphabet-Aktie Spuren. So sei dem Technologietitel die Rückkehr in den Haussetrend seit Anfang 2015 (akt. bei 1.498 USD) letztlich verwehrt geblieben. Gleichzeitig sorge die jüngste Abwärtskurslücke (1.478 USD zu 1.437 USD) für einen faden Beigeschmack. Auf der Indikatorenseite folge zudem der MACD dem Beispiel des RSI und generiere gerade ein neues Ausstiegssignal. Da auch der steile Aufwärtstrend seit Juni 2019 in der abgelaufenen Woche zu den Akten gelegt worden sei, liege der Fokus nun auf den alten Ausbruchsmarken bei knapp 1.300 USD.Auf diesem Niveau würden verschiedene Hoch- und Tiefpunkte mit der Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 1.287 USD) zusammenfallen. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch das Fibonacci-Cluster aus dem 38,2%-Retracement des Hausseimpulses seit Sommer 2017 sowie dem 23,6%-Pendant der größeren Aufwärtsbewegung seit Januar 2015 (1.296/1.285 USD). Bei einem Bruch dieser Bastion müssten Anleger von einer deutlichen Ausdehnung des jüngsten Korrekturimpulses in Richtung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.050 USD) ausgehen. Per Saldo handle es sich also um die klassische "make or break"-Marke. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.253,00 EUR +0,40% (03.03.2020, 08:32)