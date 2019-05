Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.049,2 EUR -1,83% (02.05.2019, 11:59)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.173,32 USD (01.05.2019)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (02.05.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Zwar sei der Konzernumsatz in Q1 wie von dem Analysten erwartet um 16,7% y/y gestiegen, allerdings sei dies auch das niedrigste Umsatzwachstum seit drei Jahren. Auf der Ergebnisebene, die gemischt ausgefallen sei, habe die nunmehr dritte Strafe der EU-Kommission in Höhe von 1,70 Mrd. USD belastet. Das Nettoergebnis sei u.a. aufgrund dessen signifikant um 29,2% auf 6,66 (Vj.: 9,40; Analysten-Prognose: 6,00; Marktkonsens: 7,22) Mrd. USD gesunken. Er habe seine EPS-Prognose für 2019 leicht auf 44,99 (alt: 44,50) USD angehoben und für 2020 leicht auf 50,82 (Vj.: 51,80) USD gesenkt.Nach wie vor sehe der Analyst die langfristigen Perspektiven von Alphabet sehr positiv. Alphabet sei aber aufgrund seines Geschäftsmodells permanent gefährdet durch Skandale bzw. Imageschäden oder Maßnahmen zur Beschränkung der Marktmacht, was die zahlreichen EU-Strafen zeigen würden. Zudem spüre der Konzern den zunehmenden Konkurrenzkampf im Markt für Online-Anzeigen, wo seit einiger Zeit beispielsweise auch Amazon größere Erfolge verzeichnen könne. Nach wie vor sei auch die Abhängigkeit von den Werbeerlösen zu hoch.Bei einem unveränderten Kursziel von 1.250,00 USD bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Alphabet A-Aktie. (Analyse vom 02.05.2019)Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.050,6 EUR -1,04% (02.05.2019, 11:47)