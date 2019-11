Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.198,60 EUR +0,59% (19.11.2019, 10:34)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.195,00 EUR -0,08% (19.11.2019, 10:08)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.319,84 USD -1,03% (18.11.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (19.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Alphabet kenne kein Halten. Die Aktie notiere nahe dem Allzeithoch und der Tech-Konzern expandiere in viele Richtungen, um den wichtigsten Kurstreiber weiter anzufeuern - das Wachstum. Aktuell im Medieninteresse seien insbesondere der Cloud-Gaming Dienst Google Stadia, Google Banking und eine neue Übernahme. Der Tech-Gigant Alphabet wolle in viele spannende Wachstumsmärkte vordringen.Zum einen wolle der US-Konzern auf dem wachsenden Gaming-Markt mitverdienen. Seit heute sei daher der Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia erhältlich. Den zweiten Wachstumsmarkt, welchen Google bespielen wolle, sei der rund um Finanzdienstleistungen. Der Bezahldienst Google Pay solle dabei um Girokonten erweitert werden. Abschließend verstärke Google seine Cloud ständig durch zusätzliche Investitionen und werde durch massives Wachstum belohnt. Der Tech-Riese setze dabei aber nicht nur auf organische Zuwächse, sondern auch auf eine Vielzahl an strategischen Übernahmen. Ganz aktuell: Die Übernahme von CloudSimple. Nach Alooma, Looker und Elastifile bereits die vierte Cloud-Akquisition in diesem Jahr.Seit Jahren erwirtschafte Alphabet ein Wachstum um 20%. Die Expansion auf zahlreiche zusätzliche Wachstumsmärkte dürfte diese Zugewinne auch in Zukunft sichern. Breit diversifiziert und mit einem 2020-er KGV von 24 versehen, würden diese attraktiven Aussichten zudem günstig bewertet wirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: